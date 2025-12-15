زعيم مافيا في قبضة الشرطة الإسبانية خلال بحثه عن "وظيفة" مشروعة

أُلقي القبض على زعيم مافيا إيطالي، متهم بإدارة تجارة الكوكايين في روما، في مركز توظيف للعاطلين عن العمل بإسبانيا أثناء محاولته العثور على عمل مشروع.

وقالت صحيفة "اندبندنت " إن جوزيبي ريفيجيري أحد قادة عصابة "باندا ديلا مارانيلا" والبالغ من العمر 66 عامًا أُلقي القبض عليه في مركز التوظيف بمنتجع إستيبونا في كوستا ديل سول أثناء محاولته العثور على وظيفة. وكان تم إلقاء القبض عليه سابقا في عام 2018، حيث اتُهم بالاتجار بالمخدرات والانتماء إلى منظمة إجرامية. وبعد أن أمضى عامين في السجن في إسبانيا، أُطلق سراحه، ثم أُلقي القبض عليه مجددًا الأسبوع الماضي. ولم تُعلن الشرطة عن اعتقاله إلا يوم الجمعة.

وأعلن الحرس المدني الإسباني أن ريفيجيري لم يعد يسكن في فيلا فاخرة كما كان من قبل، ويقيم الآن في شقة أكثر تواضعًا. وفي محاولة منه للتخلي عن الجريمة، سجّل نفسه كمواطن أجنبي لدى السلطات بالذهاب إلى مركز شرطة، وزار مركز التوظيف في إستيبونا بشكل متكرر.

وفي عام 2018، وفي عملية أُطلق عليها اسم "مافريك 2"، أُلقي القبض على ريفيجيري مع 13 شخصًا آخر. وصادرت الشرطة 500 كيلوغرام من الحشيش، وست سيارات فاخرة، ومركبة مُعدّة خصيصًا لنقل المخدرات من إسبانيا إلى إيطاليا.

أما في إيطاليا، فألقت الشرطة القبض على 42 شخصًا يُشتبه بانتمائهم إلى عصابة "باندا ديلا مارانيلا"، وصادرت بضائع بقيمة مليوني يورو.

وأفادت مصادر أن العصابة تعاونت مع تجار مخدرات بريطانيين في كوستا ديل سول لنقل إمداداتهم من الحشيش من إسبانيا إلى إيطاليا. وأضافت مصادر الشرطة أن العصابة استخدمت عنفًا شديدًا لسرقة المخدرات من عصابات أخرى.

وتعرض إيطاليان ينتميان إلى عصابة أخرى للاختطاف والتعذيب لمدة 24 ساعة في محاولة للعثور على مخبأ للمخدرات. ونُقلت المخدرات في قوافل يقودها سياح مزيفون من إسبانيا إلى إيطاليا.