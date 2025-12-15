علماء روس يبتكرون نوعاً من البلاستيك المقاوم للحريق

ابتكر علماء في جامعة فولغوغراد التقنية مادة مضافة إلى البلاستيك تقلل من قابليته للاشتعال، وتمنح المواد المعالجة بها قدرة على مقاومة انتشار اللهب، تفوق المواد التقليدية بخمسة أضعاف.

وتتكوّن المادة المضافة الجديدة من محلول يضم أملاح النحاس والأمونيوم وحمض الفسفوريك، وتمتزج بالبوليمر عند دمجها معه لتشكّل بنية جديدة تعمل في ثلاثة اتجاهات متزامنة، بحيث يُنشئ الفسفور طبقة واقية على السطح تشبه طبقة فحم الكوك، ويطلق النيتروجين غازات غير قابلة للاشتعال تقلّل من شدة اللهب، ويحفّز النحاس التفاعلات الكيميائية التي تُثبّط عملية الاحتراق.

ولتحقيق هذا التأثير لا تحتاج المادة المضافة إلى أكثر من نحو 8% من وزن المادة الإجمالي، مع بقاء قوة البلاستيك شبه ثابتة، ويعزّز هذا التركيب ميوعة المواد الخام أثناء عمليات الإنتاج.

وذكر الأستاذ المشارك في قسم كيمياء وتكنولوجيا معالجة المطاط في الجامعة، سيرغي بوريسوف، أن مركّبات البوليمر المقوّاة تُستخدم على نطاق واسع في قطاعات البناء والطيران والإلكترونيات وصناعة السيارات، غير أن أبرز عيوبها يتمثل في انخفاض مقاومتها للاحتراق بسبب محتواها العضوي العالي.