قهوة إماراتية لضيوف «المجلس»

سيّاح يزورون «المجلس» المفتوح للزوّار بحي الفهيدي التاريخي في دبي، ويشربون «القهوة الإماراتية» التي تقدّم للضيوف مع حبات التمر، ويشاهدون عدداً من المعروضات التراثية.. و«المجلس» معرض فني شهير ومميز، ويُعد من أول المعارض الفنية في دبي، ويقع داخل أحد المنازل التراثية ويستضيف أعمال فنانين محليين وعالميين، وهو مفتوح للزوّار للاستمتاع بالفن والتعرف إلى التراث الثقافي، حيث يفتح الحي يومياً من الثامنة صباحاً حتى 10 مساءً، والدخول مجاني بشكل عام.