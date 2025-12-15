فيلم «فلسطين 36» يفتتح أيام قرطاج السينمائية في تونس

انطلقت الدورة الـ36 من أيام قرطاج السينمائية في تونس، على مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة، أمس، بعرض فيلم «فلسطين 36»، للمخرجة آن ماري جاسر.

وألقت المخرجة الفلسطينية كلمة في الحفل عبّرت فيها عن اعتزازها باختيار «فلسطين 36» لافتتاح المهرجان، قائلة إنه «شرف عظيم لكامل فريق العمل، في ظل الظروف القاسية التي أُنجز فيها الفيلم».

وأضافت أن الفيلم صُنع «خلال واحدة من أصعب وأسوأ الفترات في تاريخ الشعب الفلسطيني»، مشيرة إلى أن الحرب في غزة أثّرت في عملية التصوير وتسببت في توقفها أربع مرات.

ويعرض المهرجان، الممتد حتى 20 ديسمبر، 165 فيلماً من 23 دولة موزعة على عدد من المسابقات الرسمية إلى جانب برامج احتفالية وأقسام موازية، وتحضر السينما التونسية من خلال 46 فيلماً، منها 23 فيلماً طويلاً و23 فيلماً قصيراً.

وتضمّن حفل الافتتاح تكريم اسم الممثلة الإيطالية من أصول تونسية، كلوديا كاردينالي، إضافة إلى أسماء عدد من صناع السينما الراحلين.