اكتشاف لوحة فسيفسائية بيزنطية في دمشق      

أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية اكتشاف لوحة فسيفسائية تعود إلى الحقبة البيزنطية، في محيط مدينة قارة بريف دمشق.

وقالت المديرية، في بيان صحافي، نشرته أمس، إن ذلك جاء خلال أعمال تنقيب طارئة نفذها فريق أثري من دائرة آثار ريف دمشق، بعد ورود معلومات من أحد المواطنين عن العثور عليها أثناء عمله في أرض زراعية.

وأوضحت المديرية أن الموقع المكتشف يقع في منطقة تعرف محلياً باسم «القبو»، على بعد نحو 15 كيلومتراً شمال غرب مدينة قارة، حيث كشفت أعمال التنقيب عن جزء من أرضية فسيفساء مزخرفة بأشكال هندسية بألوان الأبيض والأسود والقرميدي.