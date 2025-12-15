تحت شعار «جَوّنا عربي».. انطلاق فعاليات «أيام العربية»

انطلقت، أمس، فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان «أيام العربية»، الذي نظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بمنارة السعديات في أبوظبي.

وعقد المهرجان تحت شعار «جَوّنا عربي»، وجاء اليوم الافتتاحي حافلاً بالتجارب الثقافية التي عكست ثراء الثقافة العربية بين أصالتها وحداثتها، من خلال برنامج غني وتفاعلي.

وضمن فعاليات المهرجان، عُقد مؤتمر «الذكاء الاصطناعي وتعليم اللغة العربية» بالشراكة مع جامعة نيويورك أبوظبي، وناقش كيفية إعادة الذكاء الاصطناعي تشكيل تعليم اللغة العربية.

كما قدم المهرجان البرنامج التدريبي للسرد القصصي بالتعاون مع «سي إن إن بالعربية»، وزوّد الجيل الجديد من صناع المحتوى بمهارات إعلامية عملية ومتقدمة.

وخلال الكلمة الافتتاحية أكد رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الدكتور علي بن تميم، أن «أيام العربية» لم تعد مجرد احتفالية سنوية تتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية الذي أقرته «اليونسكو»، بل أصبحت منصة ثقافية تدعو إلى استعادة العلاقة باللغة العربية بوصفها لغة حياة، وتقدم تجارب مبتكرة في الموسيقى والفنون والثقافة، وتدعم القطاعات الإبداعية وتثريها بروح العربية لتقدّمها في حلل عصرية جذابة.

وشمل البرنامج المخصص للأطفال ألعاب الطاولة والإيقاعات العربية والعروض ثنائية اللغة، إلى جانب عروض مسرح الدمى والعروض الموسيقية المستوحاة من أشهر أعمال «ديزني».