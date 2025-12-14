ديك فان دايك يكمل عامه الـ 100 ويريد أكثر

يحتفل ممثل هوليوود، ديك فان دايك، بعيد ميلاده رقم 100، وقال إنه يعتزم تجاوز هذا العمر، موضحاً أن «100 عام ليست كافية. أنت تريد أن تعيش أكثر».

وولد الممثل المخضرم، الذي اشتهر بأدواره في فيلمي «ماري بوبينز» و«تشيتي تشيتي بانج بانج»، في 13 ديسمبر 1925 في ويست بلينز بولاية ميزوري، وأصبح مهتماً بالعمل الفني في سن مبكرة، بعد مشاهدة أفلام لوريل وهاردي.

وقال فان دايك لبرنامج أخبار «صباح الخير أميركا»: «لقد قدمت أدوار رجال كبار السن كثيراً، ولقد قدمتهم دائماً على أنهم غاضبون ومشاكسون، ولكن الأمر ليس كذلك حقاً».

وتابع: «لا أعرف أي شخص آخر يبلغ من العمر 100 عام، لكن يمكنني التحدث عن نفسي».

وقال فان دايك «الشيء المضحك هو أن هذا لا يكفي. 100 عام ليست كافية. أنت تريد أن تعيش أكثر، وهو ما أخطط له».