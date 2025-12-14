ملتقى فلسفي في الفجيرة

في سياق تفعيل اتفاقية التعاون بين بيت الفلسفة وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، عقد في مقر بيت الفلسفة بالفجيرة، ملتقى فلسفي تحت عنوان «المواطنة والآخر: فلسفة الوجود الإنساني».

وتوزّعت المداخلات على خمس جلسات، سبقت انعقادها كلمتان افتتاحيتان ألقاهما عميد بيت الفلسفة الدكتور أحمد برقاوي، والدكتور خليفة الظاهري.

وتناولت الجلسة الأولى مسألة الآخر في الفلسفة المعاصرة، أما الجلسة الثانية فخصصت لمناقشة المواطنة والهوية والدولة، في حين ناقشت الجلسة الثالثة دور الشباب. واستهل اليوم الثاني بجلسة تناولت مفهوم المواطنة والتعددية المجتمعية.