وفاة «صاحب الوجه الشرير» بيتر جرين

عُثر أمس على الممثل الأميركي بيتر جرين، المعروف بدوره في فيلمي «ذا ماسك» و«بالب فيكشن»، متوفى داخل شقته في نيويورك، حسبما أكد مدير أعماله.

وتوفي جرين، الذي أدى أدوار البطل الشرير على الشاشة خلال التسعينات، عن عمر ناهز 60 عاماً، بحسب موقع «نيويورك بوست».

وقال مدير أعماله، جريج إدواردز، والشرطة، إن جرين كان متوفى عندما عُثر عليه في شقته، وأُعلنت وفاته على الفور.

وذكرت الشرطة أنها لا تشتبه في وجود شبه جنائية، ولكن الطب الشرعي سيحدد سبب الوفاة.

وظهر الممثل بعينيه الزرقاوين في بعض أكثر كلاسيكيات هوليوود المحبوبة، بما في ذلك في دور «زد» حارس الأمن السادي، والسفاح في «بالب فيكشن» للمخرج كينتين تارانتينو عام 1994.

كما عمل جرين أيضاً في «لوز أوف جرافيتي» و«كلين شافين» و«بلو ستريك» و«ترينينج داي».