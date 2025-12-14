مهرجان لفن الشارع يحتفي بمدينة لاغوس

تحوّلت شوارع مدينة لاغوس الصاخبة في نيجيريا إلى معرض لرسوم الغرافيتي الجريئة والنابضة بالحياة مع استضافة المدينة لأول مهرجان لفن الشارع.

ويشارك في فعالية «لاغوس الأسطورية: مدينة الأحلام» 12 فناناً، هم تسعة من نيجيريا، وثلاثة من دول أخرى، يرسمون أعمالاً كبيرة الحجم على الجدران في أنحاء المدينة. ويقول المنظمون إن الهدف هو جعل الفن في متناول الجميع، وإلهام التغيير الاجتماعي.

وقال أحد المنظمين، ويُدعى أوسا سيفين: «نؤمن بأن الفن ينبغي ألا يقتصر على صالات العرض والمتاحف».

وأضاف: «يسمح الفن العام للناس بالتفاعل مع الإبداع في محيطهم اليومي. يتعلق الأمر بمنح الأمل وإظهار ما يمكن أن يفعله الفن لتشكيل المجتمع».

وقال الفنان الليتواني أندريه أدنو إن لوحته الجدارية (إيقاع لاغوس) تعكس حيوية المدينة.

وركز الفنان المحلي إتش.كيه لوكس على موضوعي الوحدة والهجرة، مصوراً لاغوس كبوتقة تنصهر فيها الأعراق والطموحات.