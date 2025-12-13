تأجيل تسليم طائرة الرئاسة الأميركية.. وتحديد موعد جديد

ذكرت وكالة بلومبرج نيوز أن القوات الجوية الأميركية أجلت موعد الاستلام المتوقع لأول طائرة من طائرتي الرئاسة الجديدتين "إير فورس وان"‭ ‬من بوينج لمدة عام آخر حتى منتصف عام 2028.

وقدمت القوات الجوية هذا التقدير الأحدث في بيان لبلومبرج ذكر أن الجدول الزمني "جاء نتيجة للمناقشات المستمرة بين بوينج والقوات الجوية".

كان مسؤول في القوات الجوية الأميركية قال في مايو إن شركة بوينج اقترحت تسليم نسختها الجديدة المتأخرة من طائرة الرئاسة الأميركية في عام 2027، أي بعد ثلاث سنوات من الموعد المتعاقد عليه أصلاً في ديسمبر 2024.