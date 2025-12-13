أبل تطلق رسمياً تحديث أي أو أس 26.2

أطلقت شركة أبل الإصدار النهائي لنظام أي أو أس 26.2 للهواتف العاملة بتحديث أي أو أس 26، مقدمة مجموعة من التحسينات الجديدة.

ويمنح التحديث الجديد المستخدمين حرية أكبر بتخصيص شاشة القفل الخاصة بهم، عبر التحكم في مستوى التعتيم، وخيار طارئ داخل تطبيق التذكيرات، ليتيح ضبط تنبيه تلقائي عند حلول موعد المهمة، ويُصدر الهاتف تنبيهًا صوتيًا في الموعد المحدد.

وتوفر الشركة في هذا التحديث ميزة الترجمة الفورية في سماعات أيربودز للمستخدمين داخل الاتحاد الأوروبي بعد تأجيل سابق مرتبط بالمتطلبات التنظيمية.

وفي الولايات المتحدة، يقدم التحديث دعم تنبيهات السلامة المُحسّنة، التي بإمكانها إبلاغ المستخدمين بوجود تهديدات وشيكة مثل الفيضانات والكوارث الطبيعية مع تزويدهم بخريطة للمناطق المتأثرة وروابط لإرشادات السلامة، وفقًا لأبل.

ويتضمن التحديث كذلك مزايا جديدة لتطبيق البودكاست، أبرزها التوليد التلقائي لفصول الحلقات باللغة الإنجليزية عند غياب إضافة الفصول من الناشر، إلى جانب إضافة روابط زمنية تظهر في لحظات محددة من الحلقة عند الإشارة إلى عناصر أو برامج أخرى.