«كتاب» تحتفي بالشاعرة الفنزويلية بيلين أوخيدا

احتفى العدد الجديد من مجلة «كتاب» بالشاعرة والموسيقية والمترجمة الفنزويلية بيلين أوخيدا، التي تصدرت صورتها غلاف المجلة التي تصدر شهرياً عن هيئة الشارقة للكتاب. ونشرت المجلة حواراً مطوّلاً مع الشاعرة، أكدت فيه أن «الشعر الفنزويلي يعيش حالياً عصراً ذهبياً، يزخر بتنوع كبير من الأصوات الرفيعة، ويُظهر أصالة تراثه الشعري العظيم».

وقالت عن دور الثقافة في مواجهة التهديدات الأميركية لبلادها «تلعب الثقافة دوراً أساسياً في تعزيز الهوية الوطنية وسرديتها، ومن هذا المنظور، تُشكل قوةً لمواجهة التهديدات والهجمات الصادرة عن الإمبريالية الأميركية»، مضيفة في الحوار الذي أجراه معها مدير تحرير المجلة، علي العامري، أنّ «الهدف الإمبريالي هو تدمير الدولة القومية، ليس فقط من منظور إقليمي، بل أيضاً من منظور ثقافي ورمزي».

وتضمن العدد 86 لشهر ديسمبر 2025، حوارات مع كل من الكاتب المالي إسماعيل ديادي حيدرة، والروائية الإماراتية لولوة المنصوري، والكاتب الكولومبي غابريل إليخيو توريس غارسيا، ابن أخت الروائي غابريل غارسيا ماركيز.