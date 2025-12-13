«اليافعين» يدعو إلى مسابقة «كتب ذوي الإعاقة»

دعا المجلس الإماراتي لكتب اليافعين الناشرين في دولة الإمارات إلى المشاركة في مسابقة المجلس الدولي لكتب اليافعين، لاختيار الكتب المتميّزة لليافعين ذوي الإعاقة لعام 2027، والتي تُعد من أبرز المبادرات العالمية الداعمة لحق الأطفال واليافعين من ذوي الإعاقة في الوصول إلى محتوى معرفي عالي الجودة. وتتيح المسابقة للناشرين ترشيح الكتب التي نُشرت منذ عام 2022 وبعده بشرط أن تكون محفوظة الحقوق، وتمثل إضافة نوعية ضمن فئتين رئيستين: الوسائط التي تسهّل الاطلاع على الكتب وتشمل الإصدارات المقدّمة بصيغ مثل برايل ولغة الإشارة والطباعة المكبرة والكتب اللمسية والكتب الميسّرة للقراء ذوي الإعاقات النمائية .