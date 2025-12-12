فيضانات عارمة تتسبب في إجلاء عشرات الآلاف بولاية واشنطن الأميركية

تسببت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات عارمة في ولاية واشنطن الأميركية، مما استدعى إصدار أوامر إخلاء لعشرات الآلاف من السكان، وإعلان حالة الطوارئ على مستوى الولاية.

وحث الحاكم بوب فيرجسون، السكان في المناطق المهددة، أمس، على مغادرة منازلهم فوراً، واتباع تعليمات السلطات المحلية، حيث يُعتقد أن ما يصل إلى 100 ألف مقيم تأثروا بأوامر الإخلاء بسبب ارتفاع منسوب المياه إلى مستويات قياسية.

وأكد فيرجسون، في بيان له، أن الوضع "تاريخي"، مع توقعات بارتفاع منسوب الفيضانات إلى أكثر من 61 سنتيمتراً فوق المستويات القياسية المسجلة سابقاً، مما أدى إلى إغلاق أكثر من 30 طريقاً سريعاً رئيسياً أمام حركة المرور.

وتم نشر الحرس الوطني للمساعدة في عمليات الإنقاذ بالمناطق المنكوبة، حيث تم استخدام المروحيات والقوارب لنقل السكان المحاصرين إلى بر الأمان، بعد أن فاضت عشرات الأنهار على ضفافها مما أدى إلى إغراق بلدات كاملة وأراضي زراعية شاسعة.

يذكر أن هذه الفيضانات تأتي في سياق سلسلة من العواصف الشديدة التي تضرب شمال غرب المحيط الهادئ، وسط تحذيرات من استمرار الأحوال الجوية القاسية خلال الأيام المقبلة.