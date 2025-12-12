مظلي ينجو من حادث خطير خلال قفزة جماعية في أستراليا

نجا قافز مظلي بأعجوبة في ولاية كوينزلاند الأسترالية بعد أن تعلقت مظلته الاحتياطية بذيل طائرة من طراز سيسنا 208 كارافان على ارتفاع 15 ألف قدم أثناء قفزة جماعية.

وأظهر فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اصطدم القافز بالطائرة، ما أدى إلى التفاف المظلة حول ذيل الطائرة وبقائه معلقا في الهواء، فيما سقط المصور الذي كان بجانبه إلى الهبوط الحر.

وبحسب مكتب سلامة النقل الأسترالي، خلال نحو 50 ثانية، قبل أن يفتح المظلة الرئيسية التي تأخرت في العمل بسبب تشابكها ببقايا المظلة الاحتياطية.

وتمكن المظلي من استعادة السيطرة والهبوط بسلام، مع إصابات طفيفة في الساقين.

وبعد الحادث، ألزم نادي القفز جميع المظليين بحمل سكين أثناء القفز.