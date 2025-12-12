بعد الجراحة.. أول ظهور فني لتامر حسني

شارك الفنان المصري تامر حسني، في فعالية خاصة بحملة إعلانية، رفقة الممثلين أحمد فهمي، وأسماء جلال، في أول ظهور فني له، بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة استلزمت استئصال جزء من الكلية.

وظهر الفنان المصري وهو يضحك ويغني مع الجمهور والفنانين، ما يعني بداية مرحلة التعافي والعودة التدريجية لإحياء الحفلات، بعد ابتعاد لمدة طويلة.

ويستعد حسني لإحياء حفل جماهيري كبير يوم 20 ديسمبر، في إطار سلسلة نشاطاته الفنية المخطط لها قبل نهاية العام.

ومن المتوقع أن يقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحاً جماهيرياً واسعاً، بالإضافة إلى أغنيات جديدة ضمن ألبومه المرتقب، ما يجعل الحدث محطة مهمة في عودة النجم للجمهور.

وشارك تامر حسني جمهوره عبر منصات التواصل الاجتماعي لحظة ظهوره الأول بعد العلاج، معبراً عن سعادته بعودته للأنشطة العامة ومشاركته الفرحة مع محبيه.

وأكد أن الحفل الجماهيري سيكون مناسبة للاحتفال بالموسيقى والفن، بعد فترة من التحديات الصحية التي مر بها.