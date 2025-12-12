ورثة عبد الحليم حافظ يشتكون أمام النائب العام الكويتي

أعلنت أسرة الفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ أنها خاطبت السلطات الكويتية المختصة، وعلى رأسها النائب العام الكويتي، لوقف حفلين فنيين يحملان اسم «حليم»، كان من المقرر إقامتهما هذا الأسبوع، بعد رصد ما وصفته بانتهاكات واضحة لحقوقها.

وذكر المستشار ياسر قنطوش، الوكيل القانوني لأسرة العندليب، في بيان رسمي، أن الأسرة كانت قد شرعت في التعاقد مع شركة كويتية لإحياء الحفلين، على أن يقدّمهما الفنانان هاني شاكر وخالد سليم، وقد وافقت الأسرة شفوياً على منح الشركة حق استخدام اسم وصورة عبد الحليم حافظ دون استخدام أي إعلان يحمل اسمه أو ملامحه.

غير أن الأسرة – بحسب البيان – فوجئت بعد توقيع العقود وإرسالها عبر البريد الإلكتروني بأن الشركة لم تلتزم بالاتفاق، وتجاوزت البنود المتفق عليها بالتعاقد مع معلنين ورعاة دون علم الورثة، إضافة إلى إنتاج إعلان بتقنيات الذكاء الاصطناعي يجسّد العندليب دون الحصول على إذن مسبق، ما اعتبرته الأسرة تعدياً صريحاً على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالفنان الراحل.

وأوضح قنطوش أن الأسرة قامت بالفعل بمخاطبة وزير الإعلام الكويتي ووزير الثقافة ورئيس دار الأوبرا – مسرح الشيخ أحمد الثقافي، إلى جانب النائب العام، مطالبةً بوقف عرض الحفلين حتى استيفاء حقوق الورثة كاملة.

كما أشار إلى أن ناصر الصليلي، محامي الأسرة في الكويت، تقدم بطلب عاجل إلى قاضي الأمور الوقتية لوقف فعاليات الحفلين فوراً، مؤكداً أن الأسرة ستقدّم للجهات المختصة جميع المستندات وأوراق التحقيق التي تثبت صحة موقفها القانوني.

وشدد البيان في ختامه على أن الأسرة لا تعارض تكريم إرث عبد الحليم حافظ، لكنها ترفض أي استخدام لاسمه أو صورته أو تاريخه الفني دون احترام حقوق الورثة وبنود الاتفاق القانونية.