السجن مدى الحياة + 17 عاماً لشاب تركي .. كان ذاهباً لينتحر فقتل «سائق التاكسي»

أيّدت المحكمة العليا التركية الحكم الصادر بالسجن مدى الحياة بحق شاب متورط في جريمة قتل مروعة استهدفت سائق تاكسي ونهب ممتلكاته، إضافة إلى 17 عاماً و8 أشهر أخرى بتهم السرقة وحيازة سلاح ناري دون ترخيص.

ووقع الحادث في الساعات الأولى من صباح 1 فبراير 2025 بمنطقة غازي أمير، عندما استقل الجاني التاكسي، وأثناء الرحلة أخرج مسدسه وأطلق النار على السائق، ثم سرق هاتفه وسماعاته وهرب من المكان.

وسجلت كاميرا التاكسي الحادث بدقة، حيث أظهرت الجاني يتظاهر بسحب النقود قبل إطلاق النار، وسقوط السائق على المقعد بلا حراك، ثم قيامه بتفتيش السيارة والسائق قبل الفرار، وهو مشهد أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداوله.

وخلال التحقيقات، اعترف الجاني بأنه خرج تلك الليلة بنية الإنتحار نتيجة ضغوط عائلية، لكن خلال الرحلة حدث خلاف مع السائق حول طريقة دفع الأجرة، وأدى انفعال الجاني المفاجئ إلى إخراجه مسدسه وإطلاق النار على السائق، ثم سرقته.

وأضاف أنه حاول الاتصال بابنة السائق لإبلاغها بما حدث، لكنه لم يتصل بخدمات الطوارئ، كما ذكر أنه كان يرتدي قناعاً وغطاء رأس أثناء الحادث لتجنب «الحساسية» وليس لإخفاء وجهه، وقام بجمع المقذوفات المستخدمة لإخفاء الأدلة.

وسرعان ما تم تحديد هوية الجاني بعد مراجعة حوالي 70 كاميرا مراقبة محلية، وتم اعتقاله في منزله في اليوم التالي، ووجهت إليه تهم القتل العمد والسرقة وحيازة سلاح ناري دون ترخيص.

وصدر الحكم الابتدائي حيث قضت المحكمة بسجنه مدى الحياة مع 17 عاماً و8 أشهر إضافية.

ورفضت محاكم الاستئناف ومحكمة النقض جميع الطعون المقدمة من الدفاع، مؤكدة صحة الإجراءات القانونية ودقة تقدير العقوبة بما يتناسب مع جسامة الجريمة.