أولها في الـ 9 وآخرها في الـ 83 .. مخّ الإنسان يتغير 5 مرات في حياته

توصّل فريق بحثي في بريطانيا إلى أنّ المخّ يُغيِّر وصلاته العصبية بالكامل 5 مرات على مدار عمر الإنسان، مما يترتّب عليه تغييرات متوقّعة خلال المراحل العمرية المختلفة.

ووفق دراسة نقلتها «وكالة الأنباء الألمانية» عن الدورية العلمية «نايتشر كوميونيكايشنز»، فإن نقاط التحوّل في الشبكة العصبية بالمخّ تحدث في المتوسّط خلال أعمار 9 و32 و66 و83 عاماً، وتواكبها اختلافات في طريقة تفكيرنا مع التقدُّم في السنّ.

وقيَّم الفريق البحثي قواعد بيانات تخصّ نحو 3800 شخص تصل أعمارهم إلى 90 عاماً لا يشكون من أمراض عصبية، واستخدم التصوير بالرنين المغناطيسي لرسم خريطة للوصلات العصبية في المخّ.

وتتميَّز كلّ فئة عمرية من الفئات الأربع ببداية عهد جديد من التطوّر مصحوباً بتغيّرات تتعلَّق بالسنّ في تركيب المخّ، ووفق الدراسة، فإن أطول هذه المراحل هي سنّ البلوغ وتستمر لأكثر من 3 عقود.

1 المرحلة الأولى تبدأ من لحظة الميلاد حتى سنّ التاسعة، حيث تحدُث أول نقطة تحوُّل في عمر 9 سنوات وتكون مصحوبة بتغيُّر مفاجئ في الوظائف المعرفية وبزيادة في خطر حدوث الاضطرابات العقلية.

2 في الفئة العمرية من 9 إلى 32 عاماً، يدخل المخّ البشري المرحلة الثانية، وتتفجَّر طاقاته بشكل فعلي، حيث تُصقَل شبكة الوصلات العصبية داخل المخّ بشكل متزايد، وفق ما يقول الفريق البحثي، وتتَّسم هذه المرحلة بسرعة الاتّصال داخل المخّ مع تحسُّن الأداء المعرفي.

3 يقول الفريق البحثي إنّ مخّ الإنسان يصل إلى ذروة الأداء في مطلع الثلاثينات في المتوسّط، وتُمثّل هذه المرحلة أهم نقطة تحوّل ملموسة في أعمارنا. وذكرت موسلي أنه «في عمر 32 عاماً تقريباً، نلاحظ أكبر تغيّر في الوصلات العصبية وأهم تغيير في عملية التطوّر مقارنة بباقي نقاط التحوُّل». ويختلف التوقيت الدقيق لهذه المرحلة من شخص لآخر، ويتوقَّف جزئياً على عوامل ثقافية وتاريخية واجتماعية. ومقارنة بالمراحل السابقة، يتَّسم تركيب المخّ في هذه المرحلة بالاستقرار، ويستمرّ على هذا الوضع نحو 3 عقود. ويقول الباحثون إنّ هذه المرحلة تتَّسم باستقرار في ارتفاع معدّلات الذكاء والسمات الشخصية.

4 بداية الشيخوخة المبكرة وفي سنّ 66 عاماً تقريباً تحدُث نقطة التحوُّل الأقل وضوحاً في المخّ ولا تكون مصحوبة بتغييرات جذرية، إذ تصل عملية إعادة الهيكلة التدريجية لشبكات المخّ إلى ذروتها. وتقول موسلي: «في هذه السنّ، يكون الإنسان أكثر عرضة للإصابة بمشكلات صحية تؤثر في المخّ مثل ارتفاع ضغط الدم».

5 تحدث نقطة التحوّل الأخيرة في نحو سنّ 83 عاماً عندما يصل مخّ الإنسان إلى مرحلة الشيخوخة المتأخّرة. وتبدأ الشبكات العصبية في التراجع.

