باحث متخصص: الذكاء الاصطناعي سيخلق شركات عظيمة لكنه قد يقضي على البشرية خلال 100 عام

حذر رومان يامبولسكي، الباحث المتخصص في أمن الذكاء الاصطناعي، من أن التطور السريع لهذه التقنية قد يهدد مستقبل البشرية، مشيرًا إلى أن احتمال حدوث سيناريو كارثي خلال المئة عام القادمة قد يصل إلى 99.9%.

ويستند يامبولسكي في تحذيره إلى ملاحظته أن جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية تفتقر إلى الضمانات الأمنية الكافية، معتبراً أن الأجيال القادمة من هذه التقنيات قد لا تحل المشكلات الجوهرية نفسها.

وينضم بذلك وفقًا لموقع «إكسبريس»، إلى قائمة من الخبراء القلقين بشأن مخاطر هذه التقنية على المدى الطويل.

وقد أصدر يامبولسكي كتابه الأخير بعنوان «الذكاء الاصطناعي: غير قابل للتفسير، غير متوقع، غير قابل للسيطرة»، الذي يشرح فيه المخاطر الأساسية للذكاء الاصطناعي، مثل صعوبة التنبؤ بسلوكياته أو فهم أسباب قراراته.

ويتناول الكتاب أيضًا أسئلة حول من يتحكم بهذه التقنية، والعواقب غير المقصودة لاستخدامها، مع مناقشات فلسفية حول إمكانية امتلاك الذكاء الاصطناعي للوعي أو الشخصية.

في المقابل، تظهر أبحاث أخرى تقديرات أقل تشدداً فقد قدّرت دراسة مشتركة بين جامعتَي أكسفورد وبون، شملت آراء أكثر من 2700 خبير، أن احتمال انقراض البشرية نتيجة الذكاء الاصطناعي لا يتجاوز 5% فقط.

وشرحت الباحثة كاتيا غريس أن معظم الخبراء يعترفون بالخطر، لكن الخلاف يكمن في حجمه الدقيق.

ومن جهة أخرى، رفض بعض الرواد البارزين في المجال فكرة انقراض البشر بالكامل، مثل أندرو إنغ المؤسس المشارك لـ Google Brain، والباحث يان ليكون، الذين رأوا أن بعض التحذيرات المبالغ فيها قد تخدم أغراضًا أخرى بعيدًا عن العلم.

كما أثار سام ألتمان، رئيس OpenAI، جدلاً واسعًا عندما حذر من أن الذكاء الاصطناعي قد يقضي على عدد كبير من الوظائف التي وصفها بأنها ليست «عملًا حقيقيًا»، متوقعًا تغييرات جوهرية في «العقد الاجتماعي» القائم.

وكان ألتمان قد صرّح في عام 2015 بأن: «الأرجح أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى نهاية العالم، ولكن قبل ذلك سيخلق شركات عظيمة».