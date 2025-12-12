أستراليا أول دولة تحظر دخول الأقل من 16 عاماً على وسائل التواصل



أصبحت أستراليا أول دولة تحظر دخول الأطفال دون سن 16 عاماً على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحجب عنهم منصات مثل «تيك توك» و«يوتيوب» و«إنستغرام» و«فيسبوك».

وصدرت أوامر لعشر من أكبر المنصات بحظر دخول الأطفال أو مواجهة غرامات مالية تصل إلى 33 مليون دولار أميركي بموجب القانون الجديد. ووجهت كبرى شركات التكنولوجيا ومدافعون عن حرية التعبير انتقادات للقانون الذي لقي، على الجانب الآخر، ترحيباً من الآباء والأمهات والمدافعين عن حقوق الأطفال.

وتراقب الحظر عن كثب دول أخرى تفكر في اتخاذ تدابير مماثلة مع زيادة المخاوف من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على صحة الأطفال وسلامتهم.

وشرح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في رسالة مصورة أن الهدف من الحظر هو دعم الشباب الأسترالي وتخفيف الضغط الذي يمكن أن يتعرض له من البث والخوارزميات التي لا نهاية لها. وأضاف في الرسالة التي قالت شبكة «سكاي نيوز أستراليا» إنها ستعرض في المدارس هذا الأسبوع «استفد إلى أقصى حد من العطلات المدرسية المقبلة، فبدلاً من أن تقضيها في تصفح هاتفك، ابدأ رياضة جديدة، تعلم آلة موسيقية جديدة، اقرأ ذلك الكتاب الموجود على الرف منذ فترة». وأردف قائلاً: «الأهم من ذلك، اقض وقتاً ممتعاً مع أصدقائك وعائلتك وجهاً لوجه».

وينهي هذا الإجراء عاماً كاملاً من التكهنات بما إذا كان بإمكان أي دولة منع الأطفال من استخدام التكنولوجيا التي صارت جزءاً من الحياة العصرية. وذكرت تاما ليفر أستاذة دراسات الإنترنت في جامعة كيرتن: «رغم أن أستراليا هي أول من يقر مثل هذه القيود، فلن تكون الأخيرة على الأرجح».

وتفيد حكومات من الدنمارك إلى ماليزيا وحتى بعض الولايات الأميركية أنها تعتزم اتخاذ خطوات مماثلة.