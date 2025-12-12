تامر حسني سيغني جالساً في قصر عابدين .. بسبب "العملية الجراحية"

كشف مصدر مقرب من المطرب تامر حسني، أن الفنان المصري يستعد لإحياء حفل غنائي داخل قصر عابدين بالقاهرة، يوم 20 من الشهر الجاري، لصالح إحدى المؤسسات الخيرية، إلا أن تامر سوف يغني بالحفل جالساً، أو واقفاً دون الإفراط في الحركة على المسرح، خاصة أن الأطباء نصحوه بعدم بذل مجهود كبير خلال هذه الفترة.

وقال المصدر أنه لا يوجد في حالة حسني ما يدعو للقلق خلال هذه الفترة، حيث تحسن بشكل كبير بعد خروجه من المستشفى، ووجوده في منزله لقضاء فترة من النقاهة ويستكمل علاجه بشكل منتظم.

وأضاف المصدر أن الأزمة الصحية التي مر بها «نجم الجيل» كانت صعبة للغاية وبها تفاصيل مؤلمة، إلا أن مرحلة الخطر قد مرت بسلام، وعاد تامر حسني إلى القاهرة بعد عملية استئصال ورم بالكلى، إلا أن حالته استدعت دخوله المستشفى لاستكمال العلاج، حيث قضى عدة أيام بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، وبعدها عاد إلى منزله.

وتابع المصدر أن تامر حسني لا يفارق منزله خلال هذه الفترة، لكنه يمارس حياته بشكل شبه طبيعي، ومن المفترض أنه يذهب إلى المستشفى بين الحين والآخر لاستكمال علاجه ومتابعة حالته الصحية.