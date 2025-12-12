6 أطعمة تقول لك الشركات أنها صحية .. لكنها مُضرّة

حذر موقع «فيري ويل هيلث»، المتخصص في الأخبار الصحية من أن ملصقات المنتوجات والكلمات التسويقية لا تعكس ما يحتاجه الجسم، وأوصى بتفحص مكونات الأطعمة قبل اختيارها.

ويسوق عديد الشركات لبعض الأطعمة مثل ألواح البروتين والوجبات الخفيفة والخالية من الغلوتين بأنها «صحية»، ولكنها في الحقيقة مليئة بالسكر، والملح، والدهون، والمواد المصنعة.

وقدم الموقع 6 أطعمة تبدو أنها صحية ولكنها مضرة.

1 - ألواح الغرانولا والبروتين

معظم أنواع الألواح البروتينية مليئة بالشوفان، والشوكولاتة، والسكريات وبعض المحليات، كما أن الحصة المذكورة على الملصقات غالبا ما تكون خاطئة. وقد تسبب تلك الألواح تلبكا هضميا لدى بعض الأشخاص.

2 - الخضروات المقرمشة

تبدو رقائق الخضار للوهلة الأولى اختيارا صحيا، ولكن تسميتها قد تكون مضللة، إذ تقلى هذه المنتجات في الزيت وتتبل بالملح، ما يؤثر على قيمتها الغذائية. وتكون الخضار في هذه الحالة مجرد مواد مضافة لإعطاء اللون أكثر من كونها مغذية.

3 - العصائر المصنعة المعبأة

ذكر الموقع أن العصائر المعبأة مضللة، إذ يمكن أن تحتوي زجاجة واحدة على حصتين. وتعتمد الكثير من الشركات المصنعة على العصائر المركزة بدلا من الفاكهة، ما يفقدها الكثير من الألياف.

4 - الأطعمة الخالية من الدهون والسكر

يروج العديد من الأنظمة الغذائية لهذه المنتجات، لكنها نادرا ما تقدم الفوائد الصحية التي تعد بها.

وعندما تزال الدهون والكربوهيدرات أو السعرات الحرارية من الغذاء، تختفي معه الفيتامينات، والمعادن، والألياف، والبروتينات، وغالبا ما تعتمد هذه المنتجات على إضافات صناعية لإعادة النكهة والقوام.

5 - المنتجات الخالية من الغلوتين

ليس الخبز والمعكرونة الخالية من الغلوتين أكثر صحة، ولا تؤدي إلى تخفيف الوزن، أو تحسين ضغط الدم، أو السكري، وغالبا ما تعتمد على النشويات المكررة مثل الأرز أو البطاطس، وتفتقر للألياف والبروتينات.

6 - اللحم والحليب النباتي

تنتشر الكثير من المنتجات التي تدعي أنها لحوم أو ألبان نباتية، ولكنها في الحقيقة تحتوي على دهون وأملاح وسكريات، ومواد مضافة لتعويض الطعم والقوام. وفي حالة البحث عن بدائل للحوم والحليب، ينصح بتناول مأكولات توفر الفيتامينات والمعادن الأساسية التي توفرها.