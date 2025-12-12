في حالة نادرة للغاية وفاة رجل بداء الكلَب بعد تلقيه كلية من رجل مصاب

توفي رجل من ولاية ميشيغان بسبب داء الكلب بعد أن تلقى كلية من رجل آخر توفي بالمرض نفسه إثر تعرضه لخدش من حيوان الظربان أثناء دفاعه عن قطة صغيرة، في حادثة وصفها المسؤولون بأنها "نادرة للغاية".

ووفقًا لتقرير حديث صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، خضع المريض من ميشيغان لعملية زرع كلية في مستشفى بولاية أوهايو في ديسمبر 2024. وبعد حوالي خمسة أسابيع، بدأت تظهر عليه أعراض الرعشة، وضعف في الأطراف السفلية، والتشوش الذهني، وسلس البول. وسرعان ما نُقل إلى المستشفى ووُضع على جهاز التنفس الصناعي، ثم فارق الحياة. وأكد تقرير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن فحوصات ما بعد الوفاة أكدت إصابته بداء الكلب، الأمر الذي أثار حيرة السلطات، إذ صرحت عائلة المتلقي بأنه لم يتعرض لأي حيوانات.

ثم راجع الأطباء سجلات المتبرع بالكلى، وهو رجل من ولاية أيداهو، واكتشفوا أنه ذكر في استبيان تقييم مخاطر المتبرع (DRAI) أنه تعرض لخدش من حيوان الظربان.

وعند سؤال العائلة، أوضحوا أنه قبل شهرين تقريبًا، في أكتوبر، بينما كان الرجل يحمل قطة صغيرة في حظيرة بمنزله الريفي، اقترب منه حيوان الظربان وأظهر "عدوانية افتراسية تجاه القطة".

وقاوم الرجل الحيوان في مواجهة، بحسب التقرير، "أفقدت الظربان وعيه"، لكن بعد أن أصيب الرجل "بخدش في ساقه ونزف دمًا"، مع أنه لم يعتقد أنه تعرض للعض.

وبعد خمسة أسابيع، قال أحد أفراد العائلة إنه أصيب بالتشوش، وصعوبة في البلع والمشي، وتعرض للهلوسة، وتيبس في رقبته. وبعد يومين، وُجد فاقدًا للوعي في منزله بعد سكتة قلبية مُفترضة. ورغم إنعاشه ونقله إلى المستشفى، إلا أنه لم يستعد وعيه، وبعد عدة أيام "أُعلن عن موته دماغيًا وفُصلت عنه أجهزة الإنعاش". يذكر التقرير أنه تم التبرع بعدة أعضاء منه، بما في ذلك كليته اليسرى.

وبعد الاشتباه في إصابة متلقي الكلية بداء الكلب، أعادت السلطات فحص عينات مخبرية من المتبرع. جاءت نتائج فحوصات داء الكلب سلبية. لكن عينات الخزعة المأخوذة مباشرة من كليتيه كشفت عن سلالة "تتوافق مع داء الكلب الذي يصيب الخفافيش ذات الشعر الفضي"، مما يشير إلى أنه توفي بالفعل بسبب داء الكلب ونقله إلى المتبرع.

وأشار التحقيق إلى "سلسلة انتقال محتملة من ثلاث مراحل" حيث أصاب خفاش حيوان الظربان، الذي بدوره أصاب المتبرع، ثم نقلت كليته العدوى إلى المتلقي.

وأفاد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن هذه هي رابع حالة مُبلغ عنها لانتقال داء الكلب عن طريق زراعة الأعضاء في الولايات المتحدة منذ عام 1978. وأشار إلى أن خطر الإصابة بأي عدوى تنتقل عن طريق زراعة الأعضاء، بما في ذلك داء الكلب، منخفض للغاية.

وذكر تقرير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن أفراد العائلة في الولايات المتحدة غالبًا ما يقدمون معلومات حول عوامل خطر الإصابة بالأمراض المعدية لدى المتبرع المحتمل، بما في ذلك التعرض للحيوانات. وعادةً ما يُستثنى داء الكلب من الفحوصات الروتينية للكشف عن مسببات الأمراض لدى المتبرعين نظرًا لندرته لدى البشر في الولايات المتحدة وصعوبة تشخيصه.

وأضاف التقرير: "في هذه الحالة، لم يكن طاقم المستشفى الذي عالج المتبرع على دراية في البداية بخدش الظربان، وعزوا الأعراض التي ظهرت عليه قبل دخوله المستشفى إلى أمراض مزمنة مصاحبة".

وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، وصفت الدكتورة لارا دانزيغر-إيساكوف، مديرة قسم الأمراض المعدية لدى المرضى ذوي المناعة الضعيفة في المركز الطبي بمستشفى سينسيناتي للأطفال، الحادثة بأنها "حدث نادر للغاية"، مضيفةً أن "الخطر ضئيل للغاية بشكل عام".