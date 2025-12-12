«صن فلاور» يدعم «الاحتياجات الخاصة»

أعلنت شركة دبي القابضة للترفيه عن الإطلاق الرسمي لبرنامج «صن فلاور»، لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة غير الظاهرة في مختلف وجهاتها الترفيهية، ويتيح البرنامج للزوّار الذين يعانون من حالات صحية غير مرئية، مثل اضطراب طيف التوحّد، واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، والأمراض المزمنة، والخرف، واضطرابات الصحة النفسية، الحصول على «قلادة صن فلاور»، التي يمكن ارتداؤها بشكل اختياري لتدل على الحاجة إلى تفهّم ودعم إضافي من الموظفين، وتُتاح تلك القلادات مجاناً في منافذ التذاكر المخصصة ضمن جميع وجهات البرنامج.

ويأتي إطلاق المبادرة بالتزامن مع الشهر العالمي لأصحاب الهمم.