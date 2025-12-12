«برودواي» تكشف عن الصور الأولى لمسرحية «ويكد»

كشفت مجموعة «برودواي إنترتينمنت» عن الصور الأولى للإنتاج العالمي الجديد لمسرحية «ويكد»، وذلك قبل انطلاق أول عروضها في دبي، من 28 يناير إلى 15 فبراير 2026، بدبي أوبرا.

تمنح الصور الجمهور لمحة عن النسخة الجديدة والمبتكرة من العمل، ويشمل الإنتاج الجديد رؤية مسرحية حيوية وتصاميم بصرية مختلفة وأزياء جديدة لافتة، إلى جانب المؤثرات الشهيرة للمسرحية، وتقنيات الرفع الهوائي التي تتحدى الجاذبية، بما فيها المشهد المذهل الذي تحلّق فيه الساحرة فوق الجمهور، في تجربة غير مسبوقة في أي نسخة سابقة من «ويكد» حول العالم.

ويمثل هذا العرض الأول لمسرحية «ويكد» في دبي، حيث يقدم إحدى أكثر المسرحيات الموسيقية العالمية نجاحاً لجمهور جديد في دولة الإمارات، إذ استقطب هذا العمل الفني العالمي أكثر من 65 مليون مشاهد في 130 مدينة حول العالم، ويواصل تطوره بأساليب إبداعية مبتكرة، كما يظهر في هذا الإنتاج الجديد.

وتروي «ويكد» رحلة استثنائية تدور أحداثها قبل الوصول الشهير لدوروثي إلى أرض أوز، حيث تتناول قصة شابتين مميزتين، الأولى موهوبة وذكية ولكنها غالباً ما تُعاني نتيجة لون بشرتها الخضراء الزمردية، والثانية فاتنة وطموحة ومحاطة بالإعجاب. تجمع بين الفتاتين علاقة صداقة غير متوقعة، ولكن سرعان ما تتحول إلى منافسة مثيرة تحدد مصيرهما، لتصبح إحداهما جليندا الطيبة والأخرى ساحرة الغرب الشريرة.

وتواصل «ويكد» ترسيخ إرثها الفني الساحر، انطلاقاً من تسجيلها على مسارح برودواي، الحائز جوائز غرامي، والذي حقق مبيعات بالملايين، ووصولاً إلى الفيلم المقتبس عنها من بطولة آريانا غراندي وسينثيا إيريفو، الذي حقق إيرادات تجاوزت 750 مليون دولار، واستقطب أكثر من 70 مليون مشاهد حول العالم.