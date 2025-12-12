«أبوظبي للغة العربية» يُكرّم المشاركين في «قلم للكتابة الإبداعية»

كرّم مركز أبوظبي للغة العربية، ضمن فعاليات مهرجان العين للكتاب 2025، المشاركين في برنامج «قلم للكتابة الإبداعية» لعام 2025، وذلك في إطار ملتقى أدب الطفل، الذي حضرته نخبة من المتخصصين في صناعة كتب الأطفال.

وقدم البرنامج ورشتَي عمل مكثفتين هذا العام، الأولى بعنوان «كتابة القصة القصيرة»، تحت إشراف الدكتور عبدالدايم سلامي، شارك فيها 10 كُتّاب، فيما حملت الورشة الثانية عنوان «الكتابة للطفل»، وأشرفت عليها نادية النجار، وشاركت فيها 14 كاتبة ورسامة، وتضمنت كل ورشة محاضرات دورية تعالج أساليب الكتابة والبناء الفني، وتطوير النص، وضبط اللغة، وتم خلالهما مناقشة موضوعات تتعلق بالتحرير وإعادة الصياغة، والتقنيات الأخرى التي تتعلق بالكتابة. ويهدف البرنامج إلى دعم مهارات الكتابة والتأليف والتعبير بالكلمة المكتوبة لدى الشباب الإماراتي، وتشجيع الكُتاب الجدد على نشر أعمالهم الإبداعية.

وقال المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، سعيد حمدان الطنيجي: «برنامج قلم للكتابة الإبداعية من أدوات المركز لنشر اللغة العربية، وتعزيز حضورها محلياً وعالمياً، وتمكين إنتاج المحتوى العربي، ودفع الإبداعات الإماراتية، لدعم المشهد الثقافي الوطني الذي يكبر ويتنوع».

وأضاف: «يسهم البرنامج بشكل علمي وعملي في فتح الطريق أمام المبدع الإماراتي، ليكون خير ممثل للثقافة الإماراتية، التي تحتوي ثقافات العالم، في ظل رؤية قيادة الدولة للغة العربية، بوصفها أحد أبرز مكونات الهوية الوطنية».