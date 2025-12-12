البشر أشعلوا النار في بريطانيا منذ 400 ألف عام

خلص بحث إلى اكتشاف أقدم دليل على إشعال البشر للنار في المملكة المتحدة، ويعود إلى أكثر من 400 ألف عام مضت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، أمس، أن الاكتشاف - الذي تم العثور عليه في حفر طينية مهجورة بالقرب من بارنهام في سوفولك بين ثيتفورد وباري سانت إدموندز - يشير إلى أن البشر كانوا يشعلون النيران قبل 400 ألف عام.

وفي السابق، كان أقدم دليل على صنع البشر للنار يعود إلى 50 ألف سنة في شمال فرنسا.

وأشارت الدراسات الجيولوجية إلى أن معدن بيريت نادر في هذه المنطقة، ما يشير إلى أنه تم نقله عن قصد إلى المكان لإشعال النار، وليس ناجماً عن حادث من فعل الطبيعة.

واستغرق الباحثون من المتحف البريطاني أربعة أعوام لإظهار أن الطين الساخن لم يكن ناجماً عن حرائق الغابات.