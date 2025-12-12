اتفاق تعاون بين «الصحفيين الإماراتية» و«الإنترنت الآمن»

وقّعت جمعية الصحفيين الإماراتية وجمعية الإمارات للإنترنت الآمن اتفاقية تعاون، تهدف إلى تعزيز الشراكة في نشر ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت، وحماية الأجيال الناشئة من المخاطر الرقمية، وتمكينها من الاستفادة المثلى من العالم الرقمي.

وقّع الاتفاقية كل من رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية، فضيلة المعيني، ورئيس جمعية الإمارات للإنترنت الآمن، الدكتور عبدالله المحياس، وذلك في مقر جمعية الصحفيين الإماراتية بأبوظبي.

وأشارت المعيني إلى أن الاتفاقية تعكس حرص الجمعية على تعزيز الوعي المجتمعي باستخدام مختلف أدوات الإعلام التقليدي والرقمي، ونشر ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت، بما يسهم في حماية الفئات المستهدفة، خصوصاً الشباب، من المخاطر الرقمية والممارسات الضارة.

وأوضح الدكتور عبدالله المحياس أن الاتفاقية تأتي استجابة للتحديات المتزايدة المرتبطة بسلامة استخدام الإنترنت، في ظل انتشار الأجهزة الذكية ووسائل الوصول إلى الشبكة، وما يصاحب ذلك من مخاطر تؤثر في الأطفال والشباب في مجالاتهم التعليمية والاجتماعية والمهنية.