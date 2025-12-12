آلاف الدجاجات تغطي أحد الطرق السريعة في ألمانيا

غطت آلاف الدجاجات ملامح أحد الطرق السريعة في ألمانيا، بعد حادث انقلاب شاحنة في منطقة هارتس بولاية سكسونيا-أنهالت.

وأفاد جهاز خدمات المرور والطرق السريعة في ماجدبورغ بأن الدجاجات تجوّلت بحرية على الطريق وبجواره، بعدما انقلبت الشاحنة المحملة بها وغطت ملامح الطريق السريع، ما أسفر عن أزمة مرورية كبيرة وتعطل لحركة مرور الشاحنات والسيارات وسط صعوبات كبيرة في السيطرة عليها، وتم استدعاء الجهات المختصة.

ولم يتضح بعد سبب الانقلاب، الذي أدى إلى فقدان الشاحنة حمولتها التي تزن 15 طناً.

وأضافت السلطات أن هيئة الطب البيطري تولت جمع الدجاجات بصعوبة كبيرة من على الطريق، بعد أن أغلقت السلطات جميع المسارات المؤدية إليه، وبحسب بيانات الشرطة لم يُصَب سائق الشاحنة بأذى.