الاتجار في الحيوانات الحية بلغ مستويات قياسية خلال 2025

بلغ الاتجار في الحيوانات الحية مستويات قياسية عام 2025، حسب ما أعلنت منظمة «الإنتربول»، أمس، عقب عملية أسفرت عن ضبط نحو 30 ألف حيوان، وتحديد هوية 1100 مشتبه فيهم، وخلال سبتمبر وأكتوبر الماضيين ضُبط 6160 طائراً، و2040 سلحفاة، و1150 حيواناً زاحفاً، و208 قرود، و46 آكل نمل حرشفياً، و10 حيوانات مفترسة، إضافة إلى 19 ألفاً و415 حيواناً برياً آخر، بحسب «الإنتربول». وأشارت المنظمة إلى تزايد عمليات الاتجار في الحيوانات، مرجعة ذلك بشكل رئيس إلى الطلب المتفاقم على الحيوانات الأليفة الغريبة، وشاركت في عمليات المصادرة أجهزة أمنية من 134 دولة.

وقال الأمين العام للإنتربول، فالديسي أوركيزا، في بيان، إنّ «هذه الشبكات ترتبط بشكل متزايد بمختلف مجالات الجرائم، من تهريب المخدرات إلى استغلال البشر».