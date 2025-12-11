عودة "مستر بين" للكوميديا بـ "Man vs Baby" على "نتفليكس"

أطلقت، اليوم، منصة البث العالمية "نتفليكس" مسلسلها الكوميدي الجديد "Man vs Baby" بطولة النجم العالمي روان أتكينسون، الذي يعود بعد نجاح مسلسله السابق "Man vs Bee" ليقدم تحدياً كوميدياً مختلفاً تماماً.

يجد أتكينسون نفسه هذه المرة في مهمة تبدو بسيطة - رعاية شقة فاخرة في لندن - لكن المفاجأة تأتي بوجود طفل رضيع غير متوقع، ليتحول الأمر إلى سلسلة من المواقف الفوضوية والمحرجة التي تميز أسلوب "مستر بين" الشهير.

المسلسل يعرض في 4 حلقات قصيرة مدة كل منها 30 دقيقة، حيث تتصاعد المفارقات الكوميدية بين الرجل الفوضوي والرضيع الصغير في عمل يعتمد على الكوميديا الجسدية الصامتة التي أتقنها أتكينسون على مدار مسيرته.

وجاء في بيان صادر عن نتفليكس: "نحن متحمسون جداً لتقديم هذه الجرعة من الكوميديا الخفيفة، روان أتكينسون هو سيد الكوميديا الجسدية، و"Man vs Baby" يجسد هذا الفن بأسلوب مضحك ومبتكر، مؤكداً أن الضحك هو أفضل علاج".