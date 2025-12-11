امرأة تلد في سيارة ذاتية القيادة.. والمركبة أوصلتها إلى المستشفى بسلام

ذكرت وسائل إعلام أميركية أن امرأة وضعت طفلها وحيدة داخل سيارة ذاتية القيادة في سان فرانسيسكو، قبل أن تواصل المركبة رحلتها تلقائيًا نحو المستشفى، دون الكشف عن هوية السيدة.

وقال متحدث باسم شركة «وايمو»، التابعة لمجموعة «ألفابت» المالكة لجوجل، إن الأم كانت في طريقها يوم الاثنين الماضي إلى المركز الطبي بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو عندما فاجأها المخاض داخل سيارة الأجرة الآلية. وأضاف أن فريق دعم الركاب في الشركة رصد “نشاطًا غير معتاد” داخل المركبة، ما دفعه إلى التواصل مع الراكبة والاتصال بالطوارئ للاطمئنان على سلامتها.

ولم تكشف الشركة كيف تمكنت السيارة من تحديد ذلك النشاط، مكتفية بالتأكيد على أن المركبة واصلت طريقها إلى المستشفى ووصلت بالأم وطفلها بسلام قبل وصول فرق الطوارئ.

وأوضحت جيس بيرثولد، المتحدثة باسم المركز الطبي، أن الأم ومولودها وصلا إلى المستشفى بالفعل، بينما نقلت صحيفة ميركوري نيوز أن السيدة لم تكن متاحة لإجراء مقابلات.

وأشارت وايمو إلى أن السيارة أُخرجت من الخدمة مؤقتًا للتنظيف بعد الحادثة، مؤكدة أن مثل هذه الوقائع نادرة، لكنها ليست الأولى من نوعها داخل مركباتها. وقالت الشركة في بيان: «نحن فخورون بأن نكون وسيلة نقل موثوقة في كل اللحظات، كبيرة كانت أم صغيرة، نخدم الركاب من الثواني الأولى في حياتهم وحتى سنوات طويلة بعدها».

وتشهد سيارات الأجرة الذاتية القيادة رواجًا متزايدًا في الولايات المتحدة رغم تنامي التدقيق بشأنها، حيث تُستخدم على الطرق السريعة والرئيسية في سان فرانسيسكو ووادي السيليكون ولوس أنجلوس وفينيكس.