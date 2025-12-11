منافسات قوية في الحلقة السابعة من «شاعر المليون 12»

شهد مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي منافسات الحلقة المباشرة السابعة من برنامج «شاعر المليون»، في موسمه الـ12 الذي يقام تحت شعار «قصيدنا واحد».

وشهدت الحلقة منافسات قوية بين الشعراء المشاركين، كما تخللت فعالياتها فقرة تراثية قدّمت خلالها فرقة المزيود للفن الشعبي عروضاً تراثية وفنية تزينت بها الأمسية، تضمنت ألواناً من فن الندبة الصوتي المتوارث، ورقصة الرواح الشعبية الأصيلة، وفن المزافن التراثي الذي يعتمد على المبارزة الاستعراضية بالسيوف. ولاقت إعجاب الجمهور الذي تفاعل معها.

وأعلنت لجنة التحكيم، المكونة من الدكتور سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، وحمد السعيد، في نهاية الحلقة، تأهّل الشاعرين شاهر محمد الشراري ووليد البحيح من المملكة العربية السعودية إلى المرحلة التالية من البرنامج بنتيجة 49 درجة من 50 للأول، و48 درجة من 50 للثاني، بينما حصل واصف علي من سورية على 47 درجة، ومحسن بن تركي من السعودية على 46 درجة، وزياد فيحان العتيبي من قطر على 45 درجة، وصلاح فهد العازمي من الكويت على 43 درجة، ويُنتظر تأهُّل أحدهم إلى المرحلة التالية بتصويت الجمهور خلال هذا الأسبوع، عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص ببرنامج «شاعر المليون».

وأعلن مقدمَا البرنامج، الإعلاميان فيصل الجاسم وسلامة المهيري، في مستهل الحلقة، تأهّل الشاعر عبدالمجيد صقر العزه السبيعي من السعودية إلى المرحلة التالية بتصويت الجمهور في الحلقة السابقة، وحصل على 65 درجة من 100 هي مجموع درجات لجنة التحكيم، ودرجات تصويت الجمهور.