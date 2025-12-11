5 مدن ألمانية تَعِد بتجارب مشوقة هذا الشتاء

حب السفر يفتح أبواب عوالم جديدة، وهذا الشتاء تدعوك ألمانيا إلى خوض رحلة ساحرة بين مدنها، من شوارع ميونيخ المليئة بالفن والطبيعة، إلى دوسلدورف العصرية، مروراً بفرانكفورت التاريخية وبرلين الثقافية، وهامبورغ الساحرة بعمارتها وحدائقها.. تجربة ألمانية تجمع بين الاستكشاف والنشاط والهدوء، لتصبح كل رحلة ذكريات نابضة بالدفء والجمال.

ميونيخ.. رحلة بين التاريخ والطبيعة

في الشتاء تكشف ميونيخ عن سحرها البافاري الخاص، حيث يمتزج التاريخ والفن والطبيعة في كل زاوية، سواء لزيارة قصيرة أو إقامة أطول، كل ركن في المدينة يقدم تجربة فريدة، ابدأ جولتك في البلدة القديمة بساحة مارين بلاتز وبرج الساعة والمسرح الوطني، ثم اكتشف متاحف ميونيخ المميزة مثل ريزيدنس وقاعات «كونست آريال» للفن القديم والمعاصر، لا تفوّت قصر نيمفنبورغ مع قناته المتجمدة للتزلج وسط الهندسة الباروكية، واختم يومك بالاسترخاء في حمّامات ميونيخ التقليدية والمنتجعات الحرارية التي تمنح دفء الجسد والروح، لتجربة شتوية متكاملة مليئة بالجمال والدهشة.

دوسلدورف.. مدينة مفعمة بالحياة والدفء

دوسلدورف تجمع بين السحر الأوروبي الكلاسيكي وروح الحداثة، فتتحول في الشتاء إلى وجهة آسرة بأجواء الأعياد، هنا تمتزج الكنائس التاريخية من القرن الـ13 مع المتاحف اللامعة والساحات التي تزدان بالأضواء منذ منتصف نوفمبر، تجوّل في شوارع المدينة، والتقط صورة لبرج الراين، وزر متحف K20 لأعمال بيكاسو والفنانين العالميين، ثم استرخِ مع فنجان قهوة في شارع هونسروكن قبل التنزّه على ممشى الراين ذي الأجواء المتوسطية الهادئة، ولا تفوّت أسواق الأعياد الشهيرة مثل ألتشتاد وهاندفركر ماركت، حيث الأكواخ الخشبية تفوح برائحة اللوز المحمّص، مع فرصة التزحلق على الجليد قرب ساحة كورنيليوس أو الاستمتاع بالأضواء في كونيغس أليه.

فرانكفورت.. أثر دافئ في الذاكرة

فرانكفورت وجهة مثالية لعطلة قصيرة أو طويلة، إذ تجمع بين الثقافة، التاريخ، والأطايب الرفيعة، ابدأ جولتك في ساحة رومربيرغ بمبانيها نصف الخشبية والأسواق الشتوية التي تبدو كأنها مشهد من كتاب تاريخ، ثم توجّه إلى ضفاف نهر الماين للاستمتاع بذلك التباين الجميل بين البلدة القديمة وناطحات السحاب العصرية، ولا تفوّت عبور الجسر الحديدي الشهير بأقفال الحب، ولعشاق الطعام يُعدّ كلاينماركتهال السوق الأمثل لتذوّق النكهات المحلية، ومنه يمكنك الانطلاق بنزهة سيراً على الأقدام نحو هوبتفاخ لممارسة متعة التسوق، واختم يومك بوجبة ألمانية أصيلة في المدينة القديمة أو ساكسنهاوزن، مع تجربة الشنيتزل مع الصوص الأخضر التقليدي، لتجمع الرحلة بين الغنى الثقافي والنكهات المحلية الأصيلة.

برلين.. احتفال الثقافة والفن

في الشتاء تتحوّل برلين إلى مدينة ساحرة، حيث تتلألأ أضواء الأعياد وتضفي برودة الطقس سحراً خاصاً على الأجواء، ولا تكتمل الزيارة من دون أسواق الأعياد المنتشرة في كل زاوية، أبرزها سوق قصر شارلوتنبورغ، الذي يضم أكثر من 250 كشكاً يقدم المأكولات والمشروبات والهدايا اليدوية، وسوق فيناختسزاوبر في جيندارمنماركت مع حلبات التزلج والعروض الموسيقية والحرف اليدوية الفاخرة، ولمحبي الفن تضم برلين نحو 170 متحفاً، من جزيرة المتاحف إلى متحف DDR والتاريخ الطبيعي والمعرض الوطني، وللتجارب الفريدة يمكن زيارة Futurium للتعرف إلى التكنولوجيا والتغير المناخي، أو حضور عرض ARISE البصري في فريدريششتات بالاست، والذي يشكّل تجربة ساحرة لجميع الزوار.

هامبورغ.. بهجة ونشاط وهدوء

في الشتاء تكشف هامبورغ عن سحرها الفريد الذي يجمع بين العمارة التاريخية والحداثة المبهرة، لتصبح مدينة نابضة بالحياة على مدار اليوم، الشوارع المزدحمة والمتاجر الأنيقة تقدم تجربة ممتعة، بينما توفر الحدائق والمساحات العامة فرصاً للهروب من صخب المدينة والاستمتاع بأجواء الشتاء الباردة، ابدأ جولتك بأسواق الأعياد والمتاجر الفاخرة على طول شارع جونغفرنشتايغ وشارع نويير فال، وزُر شارع مونكبيرغ وسبيتالر شتراسه لتجربة تسوق تجمع بين الأصالة والابتكار، ولا تفوِّت زيارة قاعة إلبفيلهارموني مع منصة المراقبة التي تطل على الميناء والمدينة المزدانة بالأضواء، مانحةً زوّارها منظراً بانورامياً ساحراً، ولمحبي النشاط توفر حديقة بلانتن أون بلومن أكبر حلبة تزلج على الجليد في ألمانيا، بينما توفر أسواق الأعياد حلبات صغيرة للتزحلق والاستمتاع بأجواء الشتاء الساحرة والموسيقى الحية، لتجربة شتوية متكاملة لا تُنسى.

لمزيد من الإلهام واكتشاف المدن الأكثر شهرة والكنوز المخفية في ألمانيا، تفضل بزيارة: www.germany.travel.