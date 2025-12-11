«إدارة الوثائق في الجهات الحكومية».. ورشة متخصصة في مكتبة محمد بن راشد

نظّمت مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، ورشة عمل متخصصة تحت عنوان «تنظيم وإدارة الوثائق والأرشيف في الجهات الحكومية»، وذلك بحضور نخبة من الخبراء والمختصين في مجال الأرشفة وإدارة الوثائق، وهدفت الورشة إلى تعزيز المعرفة المهنية، وتطوير ممارسات الأرشفة في الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الوثائق وحفظ التراث الوطني بشكل متكامل يواكب أفضل المعايير العالمية.

وأشار عضو مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، الدكتور محمد سالم المزروعي، إلى أن «تنظيم هذه الورشة واستضافتها في مكتبة محمد بن راشد يعكسان إيماننا بأن الأرشفة وإدارة الوثائق تُعدّان جزءاً أساسياً من منظومة الحوكمة الحديثة، فالاجتماع تحت مظلة هذا الصرح الثقافي يمنحنا فرصة لتعزيز الوعي بأهمية بناء أرشيف وطني متكامل، وتبادل الخبرات مع الجهات الحكومية، وتطوير الممارسات التي تحفظ الذاكرة المؤسسية وتدعم استدامة المعرفة».

وقال مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، الدكتور عبدالله ماجد آل علي: «تعكس هذه الورشة المتخصصة موضوعاً بالغ الأهمية لنا جميعاً، لأنه يشكّل محطة محورية في مسار حفظ الذاكرة المؤسسية، ويؤدي دوراً أساسياً في تعزيز الكفاءة، ودعم عملية اتخاذ القرار، وحماية حقوق الأفراد والجهات، إضافةً إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية، وقد ازدادت أهميتها في ظل التطور المتسارع للتقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، التي دخلت بقوة إلى مجال إدارة الوثائق والسجلات، فسهّلت الوصول إلى المعلومة ومهّدت الطريق أمام عمليات تنظيم أكثر دقة وفاعلية».

وأعرب عن ثقته الكبيرة بقدرات الكوادر الوطنية وخبراتها، وبما تمتلكه من مهارات فنية وتقنية تؤهلها لتطوير منظومات متقدمة لإدارة الوثائق والسجلات، وحفظها ضمن ذاكرة الوطن، لتصل إلى الأجيال القادمة، باعتبارها شاهداً على مسيرة الإمارات المظفرة وإنجازاتها الباهرة.

وشهدت الورشة تقديم محاضرات متخصصة عدة، حيث قدّم المدير التنفيذي في الأرشيف والمكتبة الوطنية، الدكتور حمد المطيري، عرضاً شاملاً حول التشريعات والمعايير المعتمدة لإدارة الوثائق والأرشيف، كما استعرضت أمل عبدالحميد نظام إدارة الوثائق الجارية والوسيطة والإجراءات الفنية، موضحة خطوات تنظيم الوثائق اليومية بطريقة تضمن الدقة وسهولة الوصول إليها، بينما ناقش الدكتور سفيان بوحرات إدارة الوثائق الإلكترونية وأبرز الحلول التقنية الحديثة للحفاظ على المستندات الرقمية وضمان سهولة استرجاعها عند الحاجة.

