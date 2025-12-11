في دبي تتجاور الأيقونات المعمارية بطابعها الحديث، مع الطابع المعماري التقليدي المستوحى من البيئات العربية الخليجية، وها هو المبنى الأيقوني برج العرب يزهو بجماله وتفرده، في مشهد يلخّص جوهر الشخصية البصرية للمدينة، فدبي التي تتقن المزج بين الحداثة الجريئة والتراث العميق، تبدو هنا كأنها ترسم لوحة جمالية تقوم على التوازن بين ملامح الماضي وروح المستقبل، ما يجعلها مدينة لا تشبه إلا نفسها، مدينة تعرف كيف تُكرّم ماضيها من دون أن تتوقف عن التطلع إلى المستقبل.