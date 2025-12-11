«قصص من مجتمعنا» يحتفي بـ «عام المجتمع»

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية عن إصدار كتاب «قصص من مجتمعنا»، في خطوة تجسد مفهوم «عام المجتمع»، وتؤكد حضور الأدب بوصفه مساحة تبرز ثراء التجربة الإماراتية، وترسخ حضور القيم التي تشكل جوهر الهوية المجتمعية في الدولة.

ويقدم الكتاب مشهداً أدبياً متنوعاً، تستمد قصصه من أصوات أفراد المجتمع الذين شاركوا في كتابتها، في محاولة لرسم صورة جامعة تظهر التنوع الثقافي الفريد الذي يميز دولة الإمارات، وتعيد التأكيد على القيم الإنسانية والأسرية المتجذرة التي بقيت حاضرة عبر الأجيال، وتشكل جزءاً أصيلاً من النسيج الاجتماعي.