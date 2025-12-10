اعتراض طائرة دون طيار تهرّب طعامًا ومخدرات إلى سجن أميركي

أحبطت شرطة السجون في ولاية كارولاينا الجنوبية بالولايات المتحدة خطة غير مألوفة لسجناء حاولوا تنظيم وليمة عشاء داخل السجن، بعدما لجؤوا إلى طائرات من دون طيار لتهريب المأكولات الفاخرة والمخدرات.

وذكرت إدارة الإصلاحيات في الولاية، في بيان صدر الاثنين الماضي، أنها اعترضت مؤخرًا طائرة مسيّرة كانت تُهرّب شحنة تضم مواد غذائية وكمية من الماريجوانا إلى إصلاحية «لي» شديدة الحراسة.

وبحسب محطة WIS 10، نشر مسؤولو إدارة الإصلاحيات على وسائل التواصل الاجتماعي صورةً للمواد المصادرة، والتي شملت أرجل سرطان البحر، وتوابل “أولد باي” الشهيرة، وسجائر، وشرائح ستيك جاهزة للطهي — في ما بدا أنه استعداد مأكول لاحتفال كبير داخل الزنازين.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان قد تم توقيف أي متورط في العملية، لكن وسائل إعلام محلية أفادت بأن السجناء كانوا يخططون لوليمة احتفالية، قبل أن تُجهضها السلطات.

الحادثة أثارت تساؤلات جديدة حول تزايد استخدام الطائرات المسيّرة في تهريب الممنوعات إلى السجون الأمريكية، وما إذا كانت الإجراءات الأمنية الحالية كافية لمواجهة هذا النوع من الابتكار الإجرامي.