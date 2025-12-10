اليونسكو تسجل القفطان المغربي تراثاً عالمياً

صادقت لجنة التراث الثقافي غير المادي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اليوم، بالهند على تسجيل القفطان المغربي تراثاً عالمياً.

وقالت الحكومة المغربية في بيان إن هذا "الاعتراف الدولي يأتي تتويجاً لجهود المملكة في صون التراث الثقافي المغربي".

وأضاف البيان أن المغرب تقدم "بملف متكامل يضم عناصر مهمة تبرز غنى وتطور التراث الثقافي غير المادي المرتبط بالقفطان".

واعتبر البيان أن القفطان "هو أكثر من مجرد لباس، إنه رمز حي للهوية المغربية يتم تناقله من الأم إلى الابنة، ومن المعلم إلى التلميذ منذ أكثر من ثمانية قرون، كما يجسد تراثاً تقنياً وجمالياً استثنائياً يحظى بالاحتفاء في جميع أنحاء العالم".

والقفطان المغربي هو اللباس المعتمد في المناسبات الرسمية والاحتفالية سواء الدينية أو الأسرية، وغالباً ما يتكون من قطعة واحدة مزركشة ومزينة بخيوط ذهبية أو فضية، وقد يرصعه الصانع المغربي التقليدي بقطع من الأحجار المتلألئة على أقمشة من الحرير أو الدانتيل أو المخمل (القطيفة).

وسبق لمنظمة اليونسكو أن سجلت في قائمة التراث غير المادي كلا من فن موسيقى كناوة وفن التبوريدة (الفروسية على الطريقة المغربية) وأكلة الكسكس.