إدراج شجرة زيتون المهراس الأردنية على قائمة التراث غير المادي لليونسكو

أعلنت اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي، التابعة لمنظمة اليونسكو، خلال اجتماعها في مدينة نيودلهي بالهند، اليوم، إدراج شجرة الزيتون "المهراس" الأردنية في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي.

يشار إلى أن شجرة المهراس تعد عنصراً أساسياً في الحضارة الزراعية الرعوية القديمة، وتتميز بقدراتها على التكيف مع التغيرات المناخية والبيئات القاسية، والحفاظ على نوعية زيت مميزة، حيث تصل نسبة الزيت في ثمار زيتون المهراس إلى 30 بالمئة، وهي من أعلى النسب لأصناف الزيتون في العالم، كما يتميز الزيت بتركيب مميز للأحماض الدهنية مع ارتفاع نسبة حمض الأوليك، بالإضافة إلى الخصائص الحسية والنكهة الفاكهية المميزة لزيت المهراس تحديداً.

كما تعد شجرة المهراس من أقدم السلالات الجينية للزيتون في مناطق حوض البحر المتوسط، حيث بينت تحاليل الخريطة الجينية للمهراس أنها الأقرب جينياً لتكون الأصل لزيتون إسبانيا وإيطاليا وقبرص، والواقعة مع المهراس ضمن ذات المجموعة الوراثية.