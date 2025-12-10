هبوط اضطراري لطائرة فوق سيارة في فلوريدا

قام قائد طائرة صغيرة من طراز بيتشكرافت 55 بعملية هبوط اضطراري فوق سيارة متحركة على طريق سريع في جزيرة ميريت بولاية فلوريدا.

وقالت السلطات المحلية إن محرك الطائرة تعطل خلال الرحلة، ما دفع قائدها للهبوط بشكل اضطراري في الشارع العام، والاصطدام بالسيارة المتحركة على الطريق أثناء محاولتها الهبوط، قبل أن تنزلق الطائرة على الطريق حتى تستقر.

ونجا الركاب على متن الطائرة البالغان من العمر 27 عاماً دون إصابات، أما سائقة السيارة البالغة من العمر 57 عاماً فقد نُقلت إلى المستشفى بجروح طفيفة.

واستجابت فرق الطوارئ فوراً لتأمين الموقع وتقديم الإسعافات اللازمة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد أسباب عطل المحرك وظروف الهبوط الطارئ.