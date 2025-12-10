متحف بلدية دبي..شاهد حي على مسيرة التحول الحضري إلى مدينة عالمية

يقع متحف بلدية دبي في قلب منطقة ديرة التاريخية، بالقرب من خور دبي، ليكون شاهداً حياً على مسيرة التحول الحضري لدبي وتحولها إلى مدينة عالمية متكاملة البنية التحتية والإدارة، ويُعد المكان مَعلماً تراثياً مهماً يوثق تاريخ بلدية دبي منذ تأسيسها، ويعرّف الزائرين بأدوارها الحيوية في تنظيم المدينة وتطويرها على مدى عقود، واختير المَعلم من بين المواقع التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ضمن مشروع حماية المواقع والأبنية التراثية الحديثة في دبي، التي تشكّل جزءاً مهماً من ذاكرتها وتاريخها الحديث، بهدف المحافظة على هوية الإمارة وموروثها الحضاري والعمراني، وتم إنشاء المبنى الذي يحتضن المتحف عام 1957، وكان في البداية مكوناً من طابق أرضي يضم محالّ تجارية، ومن طابق علوي يُعرف باسم «الوكالة» أو «الخان»، ومخصص مقراً سكنياً للتجار، وفي العام نفسه انتقلت مكاتب بلدية دبي إلى هذا المبنى، ليكون المقر الرئيس للبلدية ويؤدي مهامها الإدارية والخدمية حتى عام 1964، حينما انتقلت الإدارة إلى مبنى جديد في شارع آل مكتوم.

شهد المبنى في عام 1999 عملية ترميم شاملة أشرفت عليها إدارة التراث العمراني والآثار، بهدف الحفاظ على طابعه التاريخي وتحويله إلى متحف يروي قصة بلدية دبي، وقد تم افتتاح المتحف رسمياً في عام 2006، ليكون مركزاً للتثقيف التاريخي، يعرض مراحل تطور المدينة من خلال مجموعة غنية من الوثائق، الصور، اللوحات، والأدوات التي كانت تُستخدم في العمل البلدي، ما يتيح للزائرين فهم تطور الخدمات العامة والهيكل الإداري للبلدية عبر عقود من الزمن.

يمتد المتحف على مساحة تبلغ 166 متراً مربعاً، ويضم أربع قاعات رئيسة، كل منها مخصص لرصد جانب مهم من تاريخ بلدية دبي، أولى هذه القاعات هي قاعة المجلس البلدي، التي تعرض تاريخ تأسيس المجلس البلدي ودوره في تطوير المدينة، وتركز القاعة على البداية المبكرة للمجلس في خمسينات القرن الـ20، وتقدم للزائر صوراً ووثائق أصلية، وأدوات العمل التي كانت تُستخدم آنذاك، ما يمكّن من تصور الجهود المبذولة لتنظيم شؤون المدينة ووضع خططها العمرانية الأولى.

أما قاعة الهيكل التنظيمي فتوضح الهيكل الإداري للبلدية عبر الزمن، بينما تركز قاعة مشروعات بلدية دبي على الإنجازات الملموسة للبلدية في مجالات الخدمات العامة والبنية التحتية، وتشمل المعروضات نماذج مصغرة للمشروعات العمرانية الكبرى، وصوراً توثّق مراحل التخطيط والتنفيذ، إضافة إلى سرد لتأثير هذه المشروعات على حياة السكان اليومية.

وتُخصص قاعة إدارة بلدية دبي لتسليط الضوء على تطور الإدارة وأبرز القرارات التنظيمية التي اتخذتها البلدية منذ تأسيسها حتى الوقت الحاضر، وتشمل القاعة سجلات وقرارات رسمية، توضح مراحل توسع صلاحيات البلدية وتعاملها مع التحديات الحضرية المختلفة، كما تبرز المبادرات الحديثة التي أطلقتها لتعزيز التخطيط العمراني، وضمان استدامة الخدمات، مع إبراز تحديث التشريعات واللوائح الإدارية بما يعكس كفاءة الإدارة واحترافيتها.

. 1957 العام الذي شهد إنشاء المبنى الذي يحتضن المتحف.

. 1999 العام الذي خضع فيه المبنى لعملية ترميم شاملة للحفاظ على طابعه التاريخي.

. 2006 تم افتتاح المتحف رسمياً.

. حتى عام 1964 كان المبنى المقر الرئيس للبلدية، حيث انتقلت الإدارة إلى مبنى جديد في شارع آل مكتوم.