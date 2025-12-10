تامر حسني ومها فتوني في الموسم الجديد لـ «هلا بالمجاز»

يستضيف مسرح المجاز في الشارقة، يوم السبت 17 يناير المقبل، النجمين تامر حسني ومها فتوني، ضمن برنامج الموسم الجديد «هلا بالمجاز» الذي اعتاد أن يقدّم لجمهوره أمسيات غنائية متنوعة، تجمع بين الطرب الأصيل والمعاصر في أجواء تنبض بالحياة.

وبيّن سحر المكان المطل على بحيرة خالد، وبريق الأضواء التي ترافق مسرح المجاز، سيكون الحاضرون على موعد مع تجربة فنية متميزة في حفل استثنائي يلتقي فيه صوتان مختلفان في اللون والأداء، لإحياء أمسية فنية لا تُنسى ينتظرها الجمهور بشغف.

ومن المنتظر أن يقدّم النجم تامر حسني باقة من إبداعاته الفنية التي رسّخت مكانته كأحد أبرز نجوم الغناء العربي المعاصر، التي تجمع بين الرومانسية والإيقاع الشبابي، ليأخذ جمهوره الإماراتي إلى روائعه الفنية بأجمل إبداعاته وسط أجواء مسرح المجاز الخلابة.

ومنذ انطلاقته نجح تامر حسني في أن يصنع لنفسه مسيرة فنية استثنائية، جمع خلالها بين الغناء والتمثيل والتلحين، وحصد بفضلها قاعدة جماهيرية واسعة في العالم العربي وخارجه، وتُعرف أعماله بقدرتها على المزج بين الكلمة الرومانسية والإيقاع العصري، ما جعله نجماً فنياً.

واستطاعت الفنانة مها فتوني أن تترك بصمة خاصة بصوتها العذب وأدائها المميز على خشبة المسرح، لتكون واحدة من أبرز الأصوات التي تجمع بين الطابع الكلاسيكي والحس المسرحي، فحضورها اللافت وحبها الموسيقى جعلاها صوتاً يقترب من وجدان الجمهور في كل إطلالة فنية.

ومن المنتظر أن تطل مها فتوني على خشبة مسرح المجاز بأداء يحمل مزيجاً من الطرب والإحساس المرهف، لتمنح الأمسية طابعاً خاصاً يجمع بين الأصالة والحضور المسرحي اللافت.

ويواصل مسرح المجاز بالشارقة برنامجه للموسم الحالي «هلا بالمجاز»، باستقطاب نخبة من كبار مشاهير الفن والموسيقى لتقديم أمسيات متميزة لا تنسى سيتم الكشف عنه تباعاً، بما يلبي رغبات الجمهور ويرتقي بذائقته الفنية.