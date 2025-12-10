التحقيق مع «غوغل» بشأن «الذكاء الاصطناعي»

قالت المفوضية الأوروبية، أمس، إن شركة غوغل تواجه تحقيقاً لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، بشأن استخدامها لمحتوى الناشرين عبر الإنترنت ومقاطع فيديو «يوتيوب» لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وأضافت أنها تشعر بالقلق من أن شركة غوغل ربما تستخدم محتوى من الناشرين على الإنترنت من دون تعويضهم بشكل كافٍ، ومن دون منحهم خيار رفض استخدام محتواهم.

وعبّرت عن المخاوف نفسها في ما يتعلق باستخدام «غوغل» لمقاطع «يوتيوب» التي يرفعها المستخدمون، وقالت رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، تيريزا ريبيرا: «ربما تسيء (غوغل) استغلال موقعها المهيمن كمحرك بحث، لفرض شروط تجارية غير عادلة على الناشرين باستخدام محتواهم على الإنترنت».