«الدولي للفيلم» بمراكش يكرّم الممثلة راوية

كرّم المهرجان الدولي للفيلم بمراكش الممثلة المغربية، فاطمة هراندي، الشهيرة باسم «راوية»، وسط حضور كبير من الفنانين وصناع الفن السابع في ليلة مفعمة بمشاعر الحب والوفاء.

وتسلمت راوية التكريم بقصر المؤتمرات في مراكش من المخرج المغربي، نورالدين الخماري، الذي عملت معه سابقاً في عدد من الأفلام.

راوية (74 عاماً) من أشهر ممثلات المغرب ولها رصيد سينمائي وتلفزيوني ومسرحي كبير، إذ تميزت بأدوارها الإنسانية العميقة التي تجمع بين دفء المشاعر وحنوها، وصلابة الشخصية وقوتها.

وحصدت العديد من الجوائز خلال مشوارها، منها جائزة أفضل ممثلة من المهرجان الوطني للفيلم بطنجة.

وقالت راوية بعد تسلمها التكريم: «أهدي هذا التكريم للجمهور المغربي، داخل الوطن وخارجه».

وأضافت: «من تسع سنوات خلت وقفت على هذه المنصة كعضو في لجنة التحكيم إلى جانب نجوم سينمائيين عالميين، واليوم أعود إليها بفضل المخرجين والمخرجات الذين وضعوا ثقتهم بشخصي المتواضع لتجسيد مخيلاتهم على الشاشات الكبرى والصغرى»، وهذا ثالث تكريم يقدمه المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورته الـ22، بعد تكريم الممثل المصري حسين فهمي، والممثلة والمخرجة الأميركية جودي فوستر.