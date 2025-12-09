استراتيجية "WrPro" للسنوات المقبلة: دمج الذكاء الاصطناعي مع الحوسبة الكمومية لاغتنام الطفرة التقنية

يقدّم محلل الأسواق في WrPro فارس السّعدي، رؤية استثمارية واضحة للتحول التكنولوجي القادم ويرى أن أسهم الذكاء الاصطناعي (AI) والحوسبة الكمومية (QC) تمثل رهانات فريدة تماما.

ويقول السعدي: "بالنسبة لي، يظل الذكاء الاصطناعي هو الحصان الرابح الحالي. فالشركات التي تسيطر على البنية التحتية، مثل انفيديا (Nvidia) في مجال الرقائق و مايكروسوفت (Microsoft) و غوغل (Google) في الخدمات السحابية، هي الأماكن الأكثر أمانًا للاستثمار في الذكاء الاصطناعي الآن." ويضيف السّعدي أن الأسعار قد بلغت ذروتها بالفعل، وأننا ننتقل من مرحلة "الاندفاع غير العقلاني" إلى مرحلة البحث عن الشركات التي يمكنها تحويل التكنولوجيا إلى أرباح حقيقية ومستدامة بدلاً من مجرد حرق النقود على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

أما بالنسبة للحوسبة الكمومية، فيقول السعدي "هذا هو الجزء الذي يتطلب صبرًا وجرأة"، ويشرح أن الإستثمار في أسهم شركات مثل IonQ ، أو Rigetti ، أو D-Wave هو شراء إمكانات مستقبلية وليست إيرادات حالية حيث لا تزال هذه الشركات تعمل في مختبرات ولم تنتقل بعد إلى السوق التجاري. ويضيف أن هذا القطاع سيتحرك بشكل متقلب جدًا، فقد ترتفع أسعار الأسهم بشكل مفاجئ عند حدوث تقدم تقني مهم أو عند حصول شركة على عقد حكومي، ثم تنخفض بقوة إذا تأخر تطبيق المنتج تجاريًا. وعلى الرغم من أن المخاطر في هذا المجال مرتفعة، إلا أن العائد المحتمل هائل إذا تحققت التوقعات بأن الحوسبة الكمومية ستغيّر شكل الصناعة قبل عام 2030.

وأوضح أن أفضل استراتيجية شخصية له هي الدمج بين الاثنين: استثمار أساسي في عمالقة الذكاء الاصطناعي الكبار لضمان النمو الحالي، مع تخصيص مبلغ صغير ومحسوب المخاطر في شركات الحوسبة الكمومية الصافية بهدف الاستفادة من الموجة التكنولوجية القادمة.

وفي سياق المنافسة والابتكار، يشير السّعدي أن شركة Advanced Micro Devices) AMD) تتصدر العناوين في الآونة الأخيرة من خلال تحقيق تقدم كبير في كل من الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية على حد سواء. وفي مجال الذكاء الاصطناعي، تواصل الشركة تعزيز مكانتها كمنافس قوي لشركة Nvidia، مدعومة بمجموعة شرائح Instinct MI300 القوية ونجاحها في تأمين صفقات كبيرة مع شركات الحوسبة السحابية مثل OpenAI, إضافةً إلى توقعات الإدارة لنمو إيرادات وحدة مراكز البيانات بنسبة تزيد عن 35% خلال السنوات القليلة المقبلة.

لكن المثير للاهتمام بشكل خاص هو التقدم الذي حققته AMD في مجال الحوسبة الكمومية أثبت تعاونها مع شركة IBM أن أنظمة التحكم الكلاسيكية المطلوبة لتشغيل أجهزة الكم المعقدة يمكن أن تكون أرخص وأكثر قابلية للتوسع مما كان يعتقد سابقًا. وجاء ذلك بعد أن تمكنت خوارزمية تصحيح الأخطاء الكمومية الرئيسية لشركة IBM من العمل بسلاسة على شريحة FPGA من AMD الجاهزة والمتوفرة تجاريًا. ويُعد هذا التطور علامة فارقة ويرسخ دور AMD في البنية التحتية الكمومية المستقبلية.

ويضيف السعدي: "في خطوة يعتبرها بعض المستثمرين «مغامرة مالية غير مسبوقة» قد تعيد رسم ملامح سوق التقنية العالمي، تتجه شركات ضخمة وبنوك كبرى للاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي حيث قام البنك الياباني الشهير Softbank باستثمار ملايين الدولارات في شركة OpenAI والتي كانت بدورها قد وقعت صفقات ضخمة مع شركات مختلفة مثل AMD ومايكروسوفت وانفيديا وأمازون.".

ختاماً, يشير الزخم المتواصل حول تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى أن هذه الثورة تبدو حقيقية وتحمل ملامح مختلفة عن فقاعة الدوت كوم السابقة كما أشار الرئيس التنفيذي لشركة انفيديا، مع توقعات بأن يبدأ المستثمرون بجني ثمار استثماراتهم في المستقبل القريب.

