الدماغ يغير وصلاته العصبية بالكامل 5 مرات على مدار عمر الانسان

تتشكل أفكارنا وأذواقنا وقدراتنا على الابتكار والإبداع خلال مراحل العمر المختلفة، ولقد حدد العلماء مراحل معينة لتطور بناء الدماغ من الطفولة حتى الشيخوخة. وتوصل فريق بحثي في بريطانيا إلى أن الدماغ يقوم بتغيير وصلاته العصبية بالكامل خمس مرات على مدار عمر الانسان، مما يترتب عليه تغييرات متوقعة خلال المراحل السنية المختلفة.

وبحسب الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية (Nature Communications)، فإن نقاط التحول في الشبكة العصبية بالدماغ تحدث في المتوسط خلال أعمار 9 و32 و66 و83 عاما، وتواكبها اختلافات في طريقة تفكيرنا مع التقدم في العمر.

وتقول الباحثة من جامعة كامبريدج البريطانية أليكسا موسلي إن "هذه المراحل تكشف أدلة مهمة بشأن أفضل المهام التي يمكن أن ينهض بها الدماغ في مراحل العمر المختلفة، ومتى يكون الدماغ في أضعف حالاته، كما تساعدنا في فهم لماذا تتطور العقول بشكل مختلف في مراحل مهمة من العمر، مثل مواجهة صعوبات التعلم لدى الأطفال أو الخرف لدى كبار السن".

وفي إطار الدراسة، قام الفريق البحثي بتقييم قواعد بيانات تخص حوالي 3800 شخص تصل أعمارهم إلى تسعين عاماً لا يشكون من أمراض عصبية، واستخدم التصوير بالرنين المغناطيسي من أجل رسم خريطة للوصلات العصبية في الدماغ عن طريق تعقب حركة جزيئات الماء داخل أنسجة الدماغ. وذكر الباحثون: "من خلال هذه التقنية، حددنا أربع نقاط تحول توبولوجية على مدار العمر، وتحدث في أعمار 9 و32 و66 و83 عاما بالتقريب".

وتتميز كل شريحة عمرية من الأربعة ببداية عهد جديد من التطور مصحوبا بتغيرات تتعلق بالسن في تركيب الدماغ، وبحسب الدراسة، فإن أطول هذه المراحل هي سن البلوغ وتستمر أكثر من ثلاثة عقود.

من مرحلة الرضاعة إلى الطفولة: عملية بناء مستمرة

وفي المرحلة الأولى التي تبدأ من لحظة الميلاد حتى سن التاسعة، تنخفض وتيرة تكوين نقاط الاشتباك العصبي في مخ الرضيع، مع الاحتفاظ بالوصلات الأكثر نشاطا بين الخلايا العصبية، وتحدث أول نقطة تحول في عمر تسع سنوات وتكون مصحوبة بتغير مفاجئ في الوظائف المعرفية، وبزيادة في خطر حدوث الاضطرابات العقلية على حد قول العلماء.

المراهقة وبداية البلوغ: ذروة الكفاءة

وفي الشريحة العمرية من تسعة إلى 32 عاماً، يدخل الدماغ البشري المرحلة الثانية، وتتفجر طاقاته بشكل فعلي، حيث تصقل شبكة الوصلات العصبية داخل الدماغ بشكل متزايد، حسبما يقول الفريق البحثي، وتتسم هذه المرحلة بسرعة الاتصال داخل الدماغ مع تحسن الأداء المعرفي. وتقول موسلي إن المراهقة هي الفترة الوحيدة في العمر التي تتزايد فيها الكفاءة العصبية.

العقل البالغ: ثلاثة عقود من الاستقرار

يقول الفريق البحثي إن مخ الانسان يصل إلى ذروة الأداء في مطلع الثلاثينات في المتوسط، وتمثل هذه المرحلة أهم نقطة تحول ملموسة في أعمارنا.

وذكرت موسلي أنه "في عمر 32 عاماً تقريباً، نلاحظ أكبر تغير في الوصلات العصبية وأهم تغيير في عملية التطور مقارنة بباقي نقاط التحول". ويختلف التوقيت الدقيق لهذه المرحلة من شخص لآخر، ويتوقف جزئياً على عوامل ثقافية وتاريخية واجتماعية. ومقارنة بالمراحل السابقة، يتسم تركيب الدماغ في هذه المرحلة بالاستقرار، ويستمر على هذا الوضع قرابة ثلاثة عقود. ويقول الباحثون إن هذه المرحلة تتسم باستقرار في ارتفاع معدلات الذكاء والسمات الشخصية.

منتصف الستينات: بداية الشيخوخة المبكرة

في سن 66 عاماً تقريباً، تحدث نقطة التحول الأقل وضوحاً في الدماغ ولا تكون مصحوبة بتغييرات جذرية، حيث تصل عملية إعادة الهيكلة التدريجية لشبكات الدماغ إلى ذروتها. وتقول موسلي: "في هذا السن، يكون الانسان أكثر عرضة للإصابة بمشكلات صحية تؤثر على الدماغ مثل ارتفاع ضغط الدم".

الشيخوخة المتأخرة: آخر مراحل التطور

تحدث نقطة التحول الأخيرة في حوالي سن 83 عاماً عندما يصل مخ الانسان إلى مرحلة الشيخوخة المتأخرة. وتبدأ الشبكات العصبية في التراجع. ونظراً لعدم وجود مشاركين تتخطى أعمارهم 90 عاماً، فإن الدراسة امتدت فقط إلى هذه المرحلة السنية. ويأمل الفريق البحثي أن تتضمن الدراسات المستقبلية عينات أكبر وتختبر الفروق بين النوعين.

ويقول رئيس فريق الدراسة من جامعة كامبريدج دنكان أستل: "إذا فهمنا أن التطور الهيكلي للمخ ليس عملية مطردة، بل عدة نقاط تحول رئيسية، فإن ذلك سوف يساعدنا في إدراك متى وكيف تكون عملية التوصيل العصبي في الدماغ معرضة للاضطراب".