أم تقتل ابنها بمساعدة جدّته ثم تنتحران .. بسبب تراكم الديون

كشفت الشرطة في بنغالور بولاية كارناتاكا الهندية عن حادثة مأساوية يوم الاثنين، حيث أقدمت امرأة على قتل ابنها البالغ ١٤ عاماً، بمساعدة والدتها قبل أن تنهيا حياتهما أيضاً.

وتم تحديد هوية الضحايا وهم ماونيش (١٤ عاما)، ووالدته سوده (٣٨ عاما)، وجدته مودداما (٦٨ عاما).

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الأم والجدة اتخذتا هذه الخطوة نتيجة تراكم الديون عليهما.

وزارت نائبة مفوض الشرطة في بنغالور سارة فاطمة مكان الحادث للتحقق من وجود أي رسالة وداع أو دليل آخر.

وقالت فاطمة للصحافة إن الشرطة تلقت بلاغا عبر الرقم الطارئ ١١٢عندما لاحظ الجيران وجود أفراد الأسرة فاقدين للوعي، وعند وصولها إلى الموقع عثرت على ثلاث جثث.

وأوضحت أن السبب الدقيق سيعرف بعد الانتهاء من الفحص الطبي الشرعي.

وأشارت التحقيقات إلى أن سوده ومودداما كانتا تديران مطعما صغيرا لبيع البرياني، ثم تحولت نشاطاتهما إلى بيع «الشيبس» والحليب، ولاحقا إلى أعمال منزلية.

وأظهرت التحقيقات أن سوده انفصلت عن زوجها قبل عدة سنوات، وانتقلت للعيش مع ابنها ووالدتها مودداما.